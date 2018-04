L'objectif de l'opération était de "déstabiliser fortement" le dispositif de propagande de l'Etat islamique et d'identifier et d'interpeller les administrateurs de ces serveurs, en saisissant et en fermant les serveurs utilisés pour diffuser la propagande de l'EI sur internet.

Les djihadistes ont notamment utilisé leur agence Amaq en 2016 pour revendiquer des attentats et attaques au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, dont les attentats meurtriers de Paris, Bruxelles, Barcelone et Berlin. Le groupe s'est également servi de son agence de presse pour revendiquer, le mois dernier, l'attaque d'un supermarché à Trèbes, dans le sud de la France, où un homme de 25 ans a tué quatre personnes, dont un gendarme qui avait pris la place d'un otage.

Des serveurs ont déjà été saisis et fermés en Bulgarie, en France, en Roumanie, aux Pays-Bas, au Canada et aux États-Unis. En Belgique, l'enquête est menée en coopération avec la police fédérale de Gand.