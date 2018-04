La démarche est, aujourd’hui encore, relativement aisée : quiconque achète de la drogue en ligne la reçoit à domicile, par colis postal. Certains paquets sont parfois interceptés, notamment lors de grandes actions telles que celle baptisée Etoile, menée conjointement par la police et les douanes dans le centre de tri postal d’Anvers. C’est en effet là qu’arrivent les envois internationaux destinés à la Flandre.

Désormais, lorsqu’un paquet est intercepté, l’enquête sera exclusivement menée par le parquet d’Anvers, et plus par les différents parquets du pays. Deux agents de la police locale des stupéfiants d’Anvers ont été désignés pour suivre les envois à la trace. Si les destinataires se trouvent en Belgique et qu’ils sont identifiés, ils seront alors auditionnés. L’objectif est d’en savoir plus sur la source de la vente, de recouper les informations, et d’éventuellement parvenir à mettre au jour des réseaux de trafiquants. "Ce sera un travail de longue haleine", admet le magistrat anversois Ken Witpas.