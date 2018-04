La famille de l'ex-gendarme a fait procéder à des analyses ADN retrouvé sur la montre de Christian Bonkoffsky. ce dernier avait reçu cette montre des unités spéciales de la gendarmerie. Après sa mort l'ex-gendarme a été incinéré, il n'y a donc plus aucune possibilité de retrouver son ADN sur son corps.

La famille Bonkoffsky va remettre les échantillons d'ADN à la justice. "Nous espérons dès lors qu'il y aura plus de clarté dans ce dossier" a déclaré leur avocat Geert Lenssens, "car pour la famille cette piste n'est pas encore refermée".

La famille réagit avec colère et indignation à l’information selon laquelle les enquêteurs ne donnent plus aucune chance à la piste Bonkoffsky ", dit Lenssens. "Ils n'ont plus confiance dans l'enquête et dans le système judiciaire. C'est pourquoi ils n'ont pas donné la montre aux enquêteurs mais ont eux-même fait procéder à une analyse d'ADN.

La famille de l'ancien gendarme ne veut qu'une seule chose, dit l'avocat : "Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ils veulent que la vérité soit révélée. Ils l'ont entendu de sa bouche. Ce n’était pas un affabulateur, pas plus que mon client, le frère de Chris Bonkoffsky.

Il y a quelques années, Bonkoffsky avait déjà fait un test de salive, mais cela n'avait donné aucun résultat. Le matériel génétique figure donc déjà dans le dossier. Pourquoi alors livrer un nouvel échantillon ? "La famille a de sérieux doutes sur la manière dont l'ancien échantillon a été examiné à l'époque ", explique Geert Lenssens.

"Un certain nombre de choses ont également été trouvées après les attaques, comme un chapeau de pêcheur. Or, Chris Bonkoffsky portait souvent un chapeau de pêcheur. Cela pourrait contenir de l'ADN et peut être une piste ", dit l'avocat.