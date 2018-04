Les températures anormalement élevées pour la saison ont cependant eu raison de beaucoup de coureurs - même les plus expérimentés -, notamment lors de leur passage dans les tunnels. Les volontaires de la Croix-Rouge ont ainsi dû intervenir pour prodiguer des soins à 268 participants au total. Et cela alors que des ravitaillements supplémentaires en eau avaient été prévus au départ de la course et sur les parcours. Nombre d’entre eux ont simplement fini l’épreuve en marchant plutôt qu’en courant, sur les conseils des secouristes.

Cinquante-sept participants aux 10 miles d'Anvers ont même dû être emmenés à l'hôpital dimanche. Certains devaient passer la nuit aux soins intensifs. Ce lundi midi, 19 personnes étaient encore à l'hôpital, dont douze pourront rentrer chez elles dans la journée. Sept devront donc encore y rester, dont deux en soins intensifs. "La plupart des gens que nous avons soignés étaient déshydratés, avaient eu trop chaud ou étaient complètement épuisés", indiquait la Croix-Rouge.

"Il y avait 89 secouristes prêts au départ, mais nous en avons eu jusqu’à 150 sur le terrain au plus fort de la course. Nous avions 8 ambulances prêtes à intervenir au départ, et nous avons terminé avec 22 ambulances", précisait encore An Luyten, porte-parole de la Croix-Rouge.