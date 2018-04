Avec des températures dépassant les 20 degrés il risque d’y avoir beaucoup de monde sur les plages ce week-end. Pourtant malgré le temps très doux les postes de sauveteurs ne sont pas encore en service dans les différentes stations balnéaires de Flandre occidentale. Or, s'il n'y a pas des sauveteurs, la baignade est interdite sur nos plages.

Pendant les mois de juin, juillet et août, 1400 sauveteurs sont en service, répartis sur 82 postes de sauvetage.

Selon le service de sauvetage de la côte, l’eau est de toute façon encore beaucoup trop froide pour nager dans la mer. "La température de l'eau de mer est d'environ 10 degrés. C'est très froid ", a déclaré An Beun du Service de sauvetage de la côte de Flandre Occidentale (IKWV) à la VRT. "Il y a des risques de choc thermique lorsqu’il y a une grande différence entre la température du corps et celle de l’eau. Vous pouvez avoir des crampes musculaires et des problèmes cardiaques. Cela augmente le risque de noyade".