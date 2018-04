La conférence de presse prévue à midi s’est déroulée de manière assez chaotique et a pris une heure de retard. "Après concertation avec l’intéressé, Monsieur Berger a retiré sa candidature", a déclaré le vice-Premier ministre Kris Peeters, tête de liste du CD&V à Anvers.

"Après avoir discuté avec le ministre et certains membres du parti, je réalise que le sujet concernant le fait de serrer la main ne sera pas résolu en serrant aujourd'hui la main d'une femme, même si j'ai obtenu l'autorisation du rabbin", a précisé Aron Berger durant la conférence.

"Je tiens à souligner que je comprends la société belge et anversoise. D'après ma croyance, il n'est écrit nulle part qu'on ne peut pas serrer la main d'une femme. Mais c'est malgré tout ce qu'on nous apprend au sein de ma communauté (hassidique, ndlr). Ne pas toucher une personne du sexe opposé est une forme de respect. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de ne plus me porter candidat", a-t-il conclu.