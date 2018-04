"L'évolution des précédentes années révèlent malheureusement que de plus en plus de conducteurs dépassent les limites de vitesse", s'inquiète la police fédérale via un communiqué. Or la vitesse excessive reste l'une des principales causes d'accidents de la route, même si le nombre de morts tend à diminuer au fil des ans.

"La lutte contre les infractions de vitesse demeure une priorité de la police intégrée afin de réduire le nombre de tués sur les routes."