Celui qui ne veut pas serrer la main à une femme n'appartient pas à une liste @cdenv car c'est en contradiction avec les valeurs de base du parti", a toutefois tweeté le parlementaire CD&V Hendrik Bogaert.

"De préférence, il ne devrait pas y avoir sur une liste CD&V d'homme qui ne veuille pas serrer la main à une femme. Personnellement, ça me pose problème", a pour sa part indiqué la députée Els Van Hoof, mardi matin, sur les ondes de la VRT.

La présidente de l'Open VLD, Gwendolyn Rutten, a elle aussi réagi. "L'égalité entre homme et femme dépasse n'importe quelle croyance. Sans distinction. Nous avons lutté pour ça. Les hommes et les femmes, ici, travaillent ensemble, vivent ensemble, font du sport ensemble, prennent le bus ensemble et se serrent la main", a-t-elle déclaré.

"Il s'agit d'un recul pour le droit des femmes", a de son côté affirmé la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, Zuhal Demir (N-VA). "Ce qu'il se passe à Anvers est un choix du CD&V anversois. Mais je ne serais pas satisfaite d'être dans un parti qui met ainsi en vitrine une inégalité entre les hommes et les femmes", a-t-elle assuré.

Enfin, la ministre fédérale du Budget, Sophie Wilmès (MR), a elle aussi profité de Twitter pour s'insurger. "Refuser de serrer la main à une femme, de s'assoir à côté d'elle dans un bus ou ailleurs sont des attitudes que l'on ne peut promouvoir ou accepter, sous aucun prétexte#électoralisme#çasuffit#genderequality#élections2018", a-t-elle écrit.

Reste que la tête de liste du CD&V à Anvers, Kris Peeters, n'a pas encore confirmé l'information, assurant qu'il donnera plus d'explications sur la formation de la liste mercredi lors d'une visite auprès d'institutions juives de la métropole. Mardi matin, il a cependant tweeté: "chaque candidat de la liste respecte l'égalité entre les hommes et les femmes".

Quant au président des chrétiens-démocrates flamands, Wouter Beke, il s'est abstenu de tout commentaire. Le parti, lui, a tweeté: "le respect et l'égalité entre les hommes et les femmes restent pour le CD&V des valeurs élémentaires. Aucune ambiguïté ne peut subsister sur ce point."