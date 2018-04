A.François La ministre flamande de l’Enseignement, Hilde Crevits (photo), souhaite que chaque écolier ait rapidement son passeport numérique, qui puisse être consulté par toutes les écoles et les Centres pour l’encadrement des élèves. Cela représentera une simplification administrative et permettra un soutien plus efficace aux élèves qui ont des difficultés d’apprentissage. Ce passeport ne doit cependant pas entrainer des discriminations, mettent en garde certains pédagogues.