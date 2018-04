La circulation des trams et prémétros a repris normalement vers 8h40 sur les lignes 3 et 4, puis une demi-heure plus tard sur les lignes 51 et 82, après qu’ait été enlevée la voiture qui s’était engagée par erreur dans le tunnel du prémétro et était resté coincée sur les rails.

Entretemps, la Stib avait prévu des bus de remplacement.

La société des transports en commun doit encore analyser si l’incident a occasionné des dégâts à l’infrastructure, mais la circulation des trams s’effectue à nouveau normalement.