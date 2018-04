Les tombes datent du 7e siècle et sont dispersées sur un périmètre de plus de 500 mètres carrés. Jusqu’à présent, on n’avait pas encore découvert souvent des tombes aussi anciennes en Flandre.

Elles contiennent des objets, comme des bijoux, des perles, des épingles à vêtements, des épées, des couteaux et des boucliers.

A cette époque, les morts étaient encore souvent enterrés dans une sorte de caveau. Par la suite, ils furent ensevelis dans de simples trous. Il s’agit donc d’une découverte archéologique unique, parce que les tombes nous en apprennent davantage sur les rites funéraires au Moyen-âge en Flandre.

L’Université de Gand va étudier ce site funéraire de Tamise plus en détails.