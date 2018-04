Les policiers et pompiers ont découvert dans la remorque six tonneaux de 1.000 litres chacun et 56 fûts de 200 litres chacun. Il s'agit manifestement de déchets issus de la production de drogue synthétique.

La protection civile s'est rendue sur place pour tout emporter. Une firme de Turnhout (province anversoise) a déploré de son côté le vol de deux semi-remorques. Le second n'a pas encore été retrouvé.