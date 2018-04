La Régie des Bâtiments a fait disparaître en mars dernier quelque 300 m2 de tags et graffitis au Mont des Arts à Bruxelles. Dorénavant, cette opération de nettoyage aura lieu non plus deux, mais trois à quatre fois par an.

"Pendant les travaux de restauration de la grande fontaine du Mont des Arts, nous avons remarqué que les panneaux de revêtement de l'œuvre et les arbres alentours avaient été rapidement tagués", commentait Johan Vanderborght, responsable communication de la Régie des Bâtiments. "Nous avons donc décidé de mener des actions complémentaires."

Une entreprise spécialisée s'est chargée en mars d'effacer les graffitis pour un coût total de 5.280 euros, malgré des panneaux spéciaux déjà installés. La façade de la Bibliothèque royale et le Palais de Charles de Lorraine sont encore régulièrement victimes des tagueurs. Le site, qui reste accessible la nuit, n'est pas équipé de caméras, ce qui laisse le champ libre aux indélicats.

Lorsqu'un nouveau graffiti apparaît, la Régie des Bâtiments dépose une plainte contre x à la police. Les frais de nettoyage sont aux frais des tagueurs lorsque ceux-ci se font prendre.