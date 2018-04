A.Fr. (avec Belga) Depuis vendredi et jusqu'au 16 avril, les trains ne passent plus sur la ligne Ottignies-Louvain (L139), qui constitue aussi un important couloir de fret en Europe. Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, remplace 36 kilomètres de rails et renouvelle complètement deux passages à niveau (à Wavre et Grez-Doiceau) sur la partie située en Wallonie. Sur la section flamande, cinq aiguillages et six passages à niveau sont renouvelés, et 2,5 km de câbles caténaires seront posés. L'investissement est de 10 millions d'euros et le chantier mobilise au total 500 personnes nuit et jour.