De manière générale, le Belge francophone regarde davantage la télévision tous les jours que le Flamand. Au nord comme au sud du pays, plus les personnes sont âgées, plus elles passent de temps devant leur écran de télévision, à l'exception des tranches d'âge de 12-17 ans (1h18) et 18-24 ans (1h24), qui consomment moins ce média que les enfants entre 4 et 11 ans (1h42) par exemple.

Les personnes de plus de 65 ans ont, elles, regardé la télévision durant 5h12 en moyenne en 2017, contre 5h encore en 2012.