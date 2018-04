Cette journée nationale honore les 252 militaires belges décédés en mission à l'étranger, depuis la guerre de Corée jusqu'au décès d'un officier lors d'un attentat au Mali. Le plus gros contingent de victimes date de la guerre de Corée. En un peu plus de deux ans de combats (du 6 mars 1951 à l'armistice du 27 juillet 1953), 101 Belges sont décédés, cinq ont été portés disparus et 478 ont été blessés durant le seul conflit armé de la Guerre froide, selon un bilan dressé par la Fraternelle du corps de Volontaires pour la Corée (FCVC).

Le ministère de la Défense parle pour sa part de dix disparus, pour l'identification desquels la Belgique a signé un protocole d'entente avec Séoul. D'autres militaires sont décédés en Afrique dans les troubles qui ont suivi l'indépendance du Congo, du Rwanda et du Burundi, en mer Rouge (un marin tombé à l'eau avant une mission de déminage du Golfe persique), en Somalie, au Rwanda et en ex-Yougoslavie.

La dernière victime en date est le lieutenant-colonel Ronny Piens décédé dans un attentat djihadiste en mars 2015 à Bamako, la capitale du Mali.

Le War Heritage Institute (WHI), l'organisme public chargé de valoriser le patrimoine militaire belge, la mémoire des conflits armés sur le sol belge ou impliquant des Belges à l'étranger, a pour sa part choisi cette "journée des vétérans" pour présenter son nouveau documentaire audiovisuel "Journal de Campagne. Témoignages de Vétérans d'ex-Yougoslavie", qui retrace les dix-huit ans (1992-2010) de présence militaire belge dans les Balkans.