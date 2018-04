PhotoNews

A.Fr. (avec Belga) Dans le cadre d’une opération internationale de police menée au Royaume-Uni et en Belgique, l’un des principaux réseaux de trafiquants d’êtres humains entre l’Irak et le Royaume-Uni a pu être démantelé. C’est ce qu’indique ce vendredi l’ambassade de la Grande-Bretagne en Belgique. Deux personnes soupçonnées d’appartenir à ce réseau ont été interpellées à Gand (Flandre orientale). Un adolescent de 15 ans a pu être sauvé in extremis.