Le feu a pris au cinquième étage de l'immeuble à la Halewijnlaan. Selon les pompiers, les flammes ont provoqué une réaction de panique et une évacuation spontanée. Certains habitants ont dû cependant être évacués par les pompiers via la cage d’escalier. Les appartements touchés ont été ravagés par les flammes et ne seraient actuellement plus habitables.

Les services d'aide ont transporté à l’hôpital dix personnes, dont l'habitant de l'appartement où s'est déclaré l'incendie, intoxiquées par les dégagements de fumée. Le plan d’intervention médicale a été mis en œuvre.

Des ambulances de la Croix Rouge sont arrivées sur place pour évacuer les blessés. Les autres habitants évacués ont été accueillis dans des bus de la société de transport De Lijn.

Les causes exactes de l’incendie n’étaient pas encore connues ce vendredi matin.