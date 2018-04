"On est dans un imbroglio juridique sur la potabilisation de l'eau. On ne veut se substituer à personne au niveau de la distribution de l'eau, on veut simplement effectuer des tests. On va réintroduire une demande d'autorisation. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat n'a par ailleurs rien dit sur la qualité de notre projet. Ces tests de pompage auraient dû débuter en juin durant une période plus sèche, on va louper une année", a indiqué Jean Marbehant, vice-président Affaires publiques de Lhoist Europe.

"Cet arrêt semble répondre à ce que nous plaidions depuis des années. On avait introduit ce recours devant le Conseil d'Etat en urgence. Lhoist a déjà débuté des travaux de forage, ils vont devoir être suspendus dès signification du jugement", a expliqué Christophe De Doncker, porte-parole de l'abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy, à Rochefort.