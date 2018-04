La jeune fille s’était rendue dans une fête locale à Torhout, en compagnie d'une amie. Après quelques heures, la jeune fille a perdu connaissance. Elle a été transférée d'urgence à l'hôpital. Il s'est avéré que la jeune fille n'avait pas moins de 2,81 promille d'alcool dans le sang. Pour une jeune fille de 50 kg c'est ce qui équivaut à ingurgiter 15 bières.

L’hôpital a dès lors prévenu les parents de la jeune fille ainsi que la police qui a mené une enquête.

Le site du VAD, le centre d'expertise flamand sur l'alcool et les autres drogues met les jeunes en garde sur les danger de l’alcool.

"L'emprise de l'alcool est plus rapide et plus intense chez les jeunes qui sont en pleine croissance. L'alcool perturbe le développement du cerveau, les capacités de raisonnement, de planification, d'orientation dans l'espace et la mémoire peuvent être endommagées par l'alcool. Une consommation excessive n'a donc pas uniquement un effet visible sur le fonctionnement de la mémoire mais réduit aussi la concentration".