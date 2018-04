Comme prévu, seul le Thalys Bruxelles-Paris au départ de la gare de Bruxelles-Midi à 08h43 a été annulé. Dans l'autre sens, le Thalys au départ de Paris-Nord à 06h49 n'a pas circulé, et celui dont le départ est prévu à 17h49 restera également à quai. Par ailleurs, les trains effectuant la liaison Amsterdam-Lille ne circulent pas au-delà de Bruxelles.

Chez Eurostar, les cinq trains annoncés annulés sur les vingt qui effectuent la liaison Bruxelles-Londres ne circulent effectivement pas mardi. Il s'agit de trois trains Bruxelles-Londres (départs à 08h52, 10h56 et 17h56) et de deux trains Londres-Bruxelles (08h54 et 12h58).