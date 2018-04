Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga La grève à la SNCF qui débutera mardi à l'appel des quatre syndicats représentatifs de la compagnie ferroviaire française aura un impact limité sur la circulation des trains en provenance et à destination de la Belgique. Seuls quelques Thalys et Eurostar seront annulés mardi. Les lignes frontalières entre Tournai et Lille et Mouscron et Lille seront perturbées.