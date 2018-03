Les trois suspects ont entretemps comparu devant le juge de la jeunesse. Celui-ci avait décidé d'envoyer l’un des plus âgés et le plus jeune dans l'institution fermée d'Everberg (photo), en Brabant flamand, mais elle affiche complet. C'est la raison pour laquelle les Ostendais ont provisoirement pu rentrer chez eux, jusqu'à ce que des places se libèrent à Everberg.

Le deuxième suspect de 16 ans a quant à lui été envoyé à De Zande, dans la commune de Ruiselede. Trois autres suspects, majeurs et originaires de Blankenberge, ont également été amenés devant le juge d'instruction. Ils avaient rencontré le trio par hasard la nuit de l'incident. Le juge a décidé de les relâcher, l'un sous conditions.