La souveraine a ensuite visité l'exposition permanente, avant de s'entretenir avec Simon Gronowski, aujourd'hui âgé de 86 ans. Celui-ci lui a raconté la manière dont il avait pu échapper aux camps de concentration, à l'âge de 11 ans. "Ma mère m'a poussé hors du train dans le Limbourg, où j'ai été recueilli par un agent qui m'a caché et m’a donné à manger", a-t-il expliqué.

"J'ai vécu pourchassé de toute part pendant 17 mois, avant qu'une famille chrétienne me prenne sous son aile". Entre 1942 et 1944, plus de 25.000 Juifs ont été acheminés depuis la caserne Dossin (photo) vers le camp d’Auschwitz-Birkenau. C’est de l’un de ces convois que Simon Gronowski a pu s’échapper.