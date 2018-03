Posez-vous toujours cette question : qui se trouve derrière une application, et quel est leur but ? S’il s’agit d’une application gratuite, il y a de fortes chances que l’objectif premier soit de récolter un maximum de données. Mieux vaut dès lors se débarrasser de toutes les applications que vous n’utilisez pas ! Prenez également conscience du fait que les paramètres standards d’une application sont quasi systématiquement programmées en vue de collecter le plus d’informations possible. Il est dès lors toujours utile d’aller modifier manuellement ces paramètres de confidentialité, selon vos désirs.