Le capitaine du bateau de pêche venant de Zeebrugge a fait un malaise mardi après-midi et aurait perdu connaissance. Un peu plus tard, il s'est réveillé à cause du choc de la collision.

Le chalutier a heurté un cargo de 82 mètres de long battant pavillon maltais et ce dernier s’est retourné. Les sept membres d'équipage du cargo, évacués sains et saufs à bord de deux radeaux de survie, ont été récupérés par les pêcheurs du chalutier belge puis hélitreuillés vers un centre médical militaire à Querqueville en Normandie. Un pêcheur du chalutier a été légèrement blessé à la tête, mais n'a pas souhaité être évacué. Les six pêcheurs de Zeebrugge ont pu rester à bord et rentrer au port après la collision.

Le Britannica Hav qui transporte près de 2.000 tonnes d'acier et 48 tonnes de "fioul léger" et présente une brèche sur son flanc gauche, devrait "arriver au Havre aux alentours de 14H" (13H00 GMT), jeudi, a précisé le préfet maritime Pascal Ausseur, au cours d'une conférence de presse à Cherbourg.

Le bateau qui s'est renversé pendant la collision est remorqué retourné à "petite vitesse", (3 noeuds) par le remorqueur Abeille Liberté. L'objectif "est d'éviter à tout prix qu'il coule", ce qu'il peut faire "à tout moment", a ajouté le vice-amiral.

"Le risque, c'est qu'un panneau à l'intérieur lâche et qu'il y ait une rentrée d'eau", a précisé le préfet maritime. Le convoi est escorté par le navire antipollution Argonaute, basé à Brest.

"Aucune pollution" n'a été observée mercredi, même si une "légère irisation de gasoil", avait été constatée mardi, selon la préfecture maritime.

Le cargo sera inspecté par des plongeurs démineurs avant d'entrer dans le port du Havre. Retourné, le cargo a un tirant d'eau important de 10 à 15 mètres.

Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, la collision entre le chalutier Deborah, battant pavillon belge, et le cargo Britannica Hav, s'est produite mardi après-midi à environ 100 kilomètres des côtes françaises, au nord-est de Cherbourg.



"Les conditions météorologiques se dégradant en fin de journée, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a souhaité qu'une méthode particulière de remorquage soit mise en œuvre afin de mettre à l'abri et à l'écart des voies maritimes de navigation la coque du cargo", avait indiqué un peu plus tôt la préfecture maritime.

Lors de la collision, quatre panneaux de cale de 15 mètres par 20 se sont également détachés du cargo. Ils ont été regroupés, marqués et leur dérive est suivie en temps réel. Le chalutier, légèrement endommagé, est reparti en Belgique. Une enquête sera diligentée par la justice belge sur l'origine de la collision, a indiqué la préfecture.