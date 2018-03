"En principe la minute de silence devait débuter au moment où le Premier ministre Charles Michel (MR) déposait une gerbe devant la plaque commémorative" a expliqué la journaliste de la VRT Helen Goedgebeur qui était sur place.

"Or, le Premier ministre a déposé sa gerbe beaucoup plus tôt que prévu. Cela a provoqué une grande confusion. Personne ne savait ce qui se passait", a déclaré une des personnes présente. "

A 7h58 (l’heure de l’attentat, il y a deux ans) la minute de silence est passée sans que personne ne s’en rende compte. Tout à coup une porte s’est ouverte et les ministres sont partis".

De plus suite à un problème technique à l’installation sonore de l’aéroport un larsen a retentit à ce moment-là dans tout le hall des départ. "Durant la minute de silence, nous avons complètement coupé le système d’annonce" a déclaré Anke Fransen, porte-parole de Brussels Airport. "Et c’est lors de la remise en marche qu’il y a eu ce problème technique".

Les représentants des victimes et certains proches ont aussi déploré que la minute de silence n'ait pas été annoncée dans tout l'aéroport et le fait qu'un cordon les maintenait à distance de la plaque commémorative. Ils reprochent également aux membres du gouvernement fédéral présents de ne pas être venus les saluer.

"Ce sont leurs proches qui sont morts. Ce sont eux qui ont été blessés. Le Premier ministre n'est pas même venu saluer le premier rang. On l'a croisé à l'hôtel et il n'a même pas dit bonjour", a ainsi regretté Guillaume Denoix de Saint Marc, fondateur et directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme.