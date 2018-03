Dans le cadre de son documentaire, "Pano" a rencontré trois personnes ayant vécu de près les attentats de Bruxelles. Pour Katrina, Loes et Petra, la vie au quotidien est devenue un enfer. Ces trois femmes n’ont pas été physiquement atteintes. Mais depuis le 22 mars 2016, elles endurent angoisse, cauchemars, insomnies et phobie de sortir de chez soi.

Petra travaillait au check-in de l’aéroport de Zaventem. Aujourd’hui, elle n’ose plus aller en ville ou encore faire ses courses. "Je ne me sens en sécurité qu’à la maison, ici à l’intérieur. J’ai peur de prendre peur, j’ai peur de paniquer, et de ne pas pouvoir immédiatement m’échapper", témoigne-t-elle.

Loes était pour sa part agent de police au sein de l’aéroport, mais elle a depuis présenté sa démission. L’équipe chargée de la gestion du stress au sein de la police fédérale lui avait conseillé de reprendre le travail au plus vite. Une mission impossible pour elle à surmonter.

"Le fait de rentrer chez soi tous les soir, en pleurant, être triste, et ne pas pouvoir dire pourquoi on n’arrive pas à arrêter de pleurer, pourquoi on ne dort plus depuis des nuits. C’est un sentiment très angoissant", raconte Loes.

Katrina a quant à elle perdu sa mère dans l’attaque de Zaventem. Une nouvelle qui a pris quatre jours à tomber. "Je suis souvent épuisée, je suis sujette à des crises d’angoisse, des problèmes de mémoire et de concentration", indique-t-elle. Après de multiples tentatives de suivi psychologique, Katrina a enfin trouvé un expert apte à l’aider.