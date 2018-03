Le transporteur ferroviaire, détenu à 60% par la SNCF et à 40% par la SNCB, se félicite de ces résultats qu'il explique entre autres par le renforcement continu de la route néerlandaise, qui a généré un trafic en hausse de 14% entre Bruxelles et Amsterdam et de 6% entre Paris et Amsterdam, et des efforts réalisés sur la route allemande, avec notamment un prolongement jusqu'à Essen du cinquième aller-retour quotidien, qui a permis une croissance de 4% de la circulation. La relation Paris-Bruxelles enregistre quant à elle une croissance de 8%.

Thalys se targue également des bons résultats d'Izy, sa filiale low cost qui va fêter son second anniversaire en avril.

Ces performances s'inscrivent dans le cadre d'une reprise du tourisme européen et de la croissance, ajoute l'opérateur ferroviaire.

"Notre taux de croissance à deux chiffres est le résultat d'une stratégie résolument européenne et généraliste, visant à développer tant le voyage loisirs qu'un service de pointe aux professionnels, sur chacune de nos routes. Plus d'Europe, pour tous, de façon plus durable, c'est autour de ce triptyque que nous construisons notre développement", expose la CEO de l'entreprise Agnès Ogier.

Quant à ses projets pour 2018, Thalys indique investir dans son plan de maintenance renforcé (un tiers du parc est en révision), ainsi que dans des nouvelles solutions numériques (site et application en préparation pour l'été).