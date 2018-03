VRT

E.S. Le week-end dernier, des vandales ont gravement endommagé une statue de la vierge et l'enfant devant l’église Sainte Madeleine dans le centre de Bruges. Si l’enfant a été littéralement décapité, la statue de Marie, elle a été épargnée. La statue de l’enfant Jésus n’a plus de tête et il lui manque un bras.