La police a dénombré 172 transmigrants au total, pour la plupart originaires d'Érythrée et d'Algérie, au cours de la semaine passée. Il s'agit du nombre le plus élevé en 2018. Environ 40% d'entre eux ont été arrêtés à Zeebrugge (photo archives). Les autres l'ont été à Blankenberge, La Panne, Jabbeke et 12 autres communes de Flandre occidentale.

Parmi ces migrants, un Algérien de 28 ans s'est introduit à trois reprises sur une journée dans la zone portuaire. Il a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel et risque un an de prison. Le procureur se plaint en outre que les migrants en transit se comportent de manière "plus agressive". Il rapporte des tirages d'uniformes du personnel de sécurité et des radios d'agents de surveillance saisies. Le parquet demande donc que tout fait de violence ou autre action punissable de la part d'un transmigrant soit rapporté à la police.