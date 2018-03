La haute-école HoGent à Gand va renforcer la vidéo-surveillance "à certains endroits stratégiques" après que des femmes ont été filmées à leur insu dans les vestiaires du hall des sports. "Nous faisons tout pour assurer la sécurité et la vie privée des personnes qui viennent faire du sport chez nous", a indiqué le porte-parole Johan Persyn.

Selon la haute-école, le club de sport de combat n'a rien à se reprocher, mais l'institution demande à présent aux associations sportives de leur signaler les comportements suspects.

"Nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité et la confidentialité des personnes qui viennent faire du sport chez nous. Nous allons augmenter la vidéo-surveillance dans certains endroits stratégiques... évidemment pas dans les douches, ni les vestiaires ni les toilettes. Dans d'autres endroits, il est cependant possible d'ajouter des caméras", a précisé Johan Persyn.