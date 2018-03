Les chiffres ont été relayés par le ministre flamand de l’Emploi, Philippe Muyters (N-VA), à la demande de la députée Miranda Van Eetvelde (N-VA). "Les premiers résultats de ce portrait numérique démontrent que cette lacune touche principalement des personnes peu qualifiées, des chômeurs âgés ou ayant un retard linguistique", indique la parlementaire flamande.

Miranda Van Eetvelde avance l’exemple de l’accès à une boîte de courrier électronique. "66% des personnes peu qualifiées sont joignables par mail. Ce pourcentage descend à 63% chez les chômeurs de plus de 55 ans, et à 58% chez ceux qui ont un retard linguistique".

La raison la plus souvent avancée pour justifier l’absence de mention d’une adresse électronique est la crainte ou l’incapacité d’utiliser un ordinateur. Pas moins de 15.760 personnes ont coché cette réponse dans l’enquête de 2017.

"Au moins 7% des chercheurs d’emploi sont ainsi concernés", souligne Miranda Van Eetvelde, qui estime qu’"il est dans leur intérêt, et dans l’intérêt général, de se former le plus vite possible en vue d’acquérir des compétences numériques".