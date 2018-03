Selon Unia qui a mené une action en intervention volontaire dans cette affaire, c'est la première fois qu'un juge belge considère les effets durables du cancer comme un handicap.

Cette employée qui avait un contrat en tant que vendeuse, était revenue d'une absence de longue durée à cause d'un cancer. Elle avait demandé s'il était possible de recommencer à travailler de manière progressive, n'étant pas capable d'assumer directement le même horaire. Après avoir essuyé un refus, la vendeuse avait en fin de compte été licenciée.

"On a enfin la possibilité de retrouver sa vie normale, et c’est là qu’on se prend un nouveau coup dans la figure, et qu’il faut parvenir à remonter péniblement la pente", a-t-elle commenté au micro de la VRT.