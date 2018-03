L'abbaye Saint-Sixte se situe à Westvleteren, dans la province de la Flandre-Occidentale, à deux pas de la frontière française. Malgré l’engouement pour leur bière en tête des classements mondiaux, les pères trappistes refusent obstinément d’augmenter leur production. Celle-ci est limitée à 4800 hl par an et ce malgré une demande dix fois supérieure.

La bière trappiste ne peut être vendue aux particuliers que directement à l’abbaye et en quantité limitée.

Les pères ignorent donc comment ce supermarché néerlandais a pu réaliser cette vente unique et soupçonne Jan Linders de s’être approvisionné via un circuit parallèle. Les pères se disent très déçus. "Sans doute que des particuliers sont venus acheter des bacs de trappistes et les ont stockés jusqu’à en obtenir 300 pour ensuite les revendre. Ce sont des pratiques du marché noir".

Quant au supermarché Jan Linders il ne peut expliquer comment il a obtenus les 300 bacs de trappistes mais déclare seulement que les ventes ont été organisées avec des partenaires extérieurs. La chaîne a publié un communiqué vendredi après-midi. "Nous soulignons volontiers que cette vente –réalisée avec des partenaires extérieurs – a été organisée avec des bonnes intentions, avec respect pour les bières trappistes et sans but lucratif".

Quant aux pères trappistes, ils se disent déçus, ils s‘attendaient à ce que la chaîne néerlandaise de supermarchés fasse un méa culpa et déclare ne plus vouloir agir de la sorte. "Malheureusement un tel signal n’est pas venu" a déclaré le porte-parole de l’abbaye.