Vendredi, le journaliste de la chaîne néerlandaise NOS, Joost Schellevis a posté sur son compte Twitter des photos d'une douche et d'un vestiaire, en demandant si quelqu'un reconnaissait cette image.

Le journaliste agissait dans le cadre d’une enquête sur un forum internet voyeuriste aux Pays-Bas. Sur ce forum on peut voir des photos et des vidéos de femmes filmées à leur insu alors qu’elles se déshabillent ou prennent leur douche dans un sauna, un vestiaire ou une piscine.

Mais ce forum comprend aussi des vidéos de caméras de surveillance piratées ou capturées par smartphones qui montrent des personnes nues ayant des rapports sexuels. Ces vidéos sont téléchargées par des utilisateurs anonymes sur un forum facile à trouver et où tout le monde peut s'inscrire.

A présent, il s’avère que les images que le journalistes néerlandais a tweeté ont été capturées dans le vestiaire d’une salle de sport d’une haute école gantoise. Sur une de ces vidéos, on peut voir une femme nue. La HoGent a donc décidé de porter plainte contre X. "Comme HoGent nous nous sentons impuissant lorsque de telles images sont capturées par on ne sait qui" a déclaré le porte-parole de l’école Johan Persyn. "La seule chose que nous pouvons faire c’est de déposer plainte. De plus, nous avons demandé à nos gardiens de tout contrôler afin de vérifier s’il n’y avait pas de caméras cachées. Nous devons sauvegarder le plus possible l'intimité de nos visiteurs".