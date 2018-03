Belga

A.Fr. (avec Belga) Le tribunal correctionnel de Hasselt a condamné ce vendredi pas moins de 23 prévenus pour trafic de cannabis. La bande disposait de six plantations (photo archives) situées dans les provinces de Limbourg (à Houthalen-Helchteren et Tessenderlo) et de Liège (à Seraing et dans la commune de Limbourg). Le parquet avait requis une confiscation s'élevant à 1,3 million d'euros. Le tribunal a finalement ordonné une saisie de 600.000 euros.