Le ministre Kris Peeters (photo archives), chargé de défendre les droits des Consommateurs, a convenu avec la coupole des assureurs, Assuralia, que les victimes d’actes terroristes seront indemnisées endéans l’année.

En matière d'assistance judiciaire, un poste de préjudice spécifique "frais d'avocat" sera créé, avec un plafond de 12.000 euros, et il sera possible de recourir à des avocats spécialisés.

Avant la fin du mois, un site portail unique sera accessible aux victimes, qui leur permettra de bénéficier de l'information la plus judicieuse et la plus actuelle, a assuré le Premier ministre, Charles Michel.