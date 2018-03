D’après l’Union belge (URBSFA), la collaboration avec le chanteur d’origine congolaise a été arrêtée "de commun accord". La décision est tombée à la suite de la polémique basée sur de précédents titres du rappeur, qui véhiculait des paroles dégradantes envers les femmes. La sollicitation des sponsors a fait pencher la balance en faveur d’un arrêt de la collaboration, notamment sous l'impulsion de la CEO de Proximus, Dominique Leroy.

Le choix du rappeur bruxellois avait été annoncé en novembre dernier, via une vidéo diffusée sur Twitter et mettant en scène Eden Hazard et Michy Batshuayi. Des personnalités politiques avaient alors rejoint la controverse, dont la secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances Zuhal Demir (N-VA) ou encore le vice-Premier Alexander De Croo (Open VLD). Ces derniers ont tous deux exprimé leur satisfaction quant à la décision de l’URBSFA.

"Je suis content que Dominique Leroy a osé être la première à se positionner en tant que sponsor en déclarant qu’elle ne pouvait pas appuyer ce choix", a réagi Alexander De Croo. "Cela m’étonnerait vraiment qu’il n’y ait finalement pas une chanson pour le Mondial.La Belgique regorge de créativité, quelqu’un viendra bien avec une proposition, et en fera finalement une histoire positive", a-t-il ajouté.