Pour mener cette campagne de prévention contre les dangers du jeu en ligne, la Commission des jeux de hasard s'est tournée vers les acteurs impliqués sur le terrain, indiquait-elle jeudi.

Un nouvel arrêté royal devrait également clarifier prochainement les règles en la matière. Ainsi, une réglementation spécifique visant la publicité sur les jeux d'argent autour des programmes pour enfants sera édictée. Si un opérateur de jeux de hasard sous licence mène une campagne visant les mineurs, la Commission des jeux de hasard pourra également mettre fin à cette campagne et la société à l'origine de la campagne pourra perdre son agrément.

Etant donné qu'il est possible de contourner les règles via internet, la Commission des jeux de hasard a également créé un système d'identification plus précis pour les jeux et paris en ligne, permettant de protéger les mineurs d’âge.