Mercredi, le jury avait déclaré le tueur en série malinois de 55 ans coupable du viol avec torture et de l'assassinat de Maria Walschaerts (82 ans) et de Linda Doms (52 ans), ainsi que de deux tentatives d'assassinat, sur l'actrice Veerle Eyckermans et une doctoresse. Coupable et responsable de ses actes au moment où ils ont été commis.