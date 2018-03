Par secteur, les demandes de brevets belges ont fortement augmenté dans l'optique (+39,1%) et les technologies médicales (+31,5%). Avec 355 demandes de brevet (+32%), Solvay (photo principale) est de loin l'entreprise la plus active à l'échelle nationale, suivie par le centre de microélectronique et de nanotechnologies IMEC basé à Louvain (191), Umicore (79) et Melexis (53).

Deux universités et un institut de recherche figurent également dans ce top 10: l'institut de biotechnologies flamand VIB (45 demandes, 5e place), l'université de Gand (40 demandes, 7e place ) et la KU Leuven (35 demandes, 10e place).