A.Fr. (avec Belga) Les services de police ont mené mardi soir 18 perquisitions, essentiellement en Belgique, dans le cadre d'une enquête du parquet fédéral sur les bandes de motard. Des descentes ont notamment été effectuées à Rekem et Genk, dans le Limbourg. Douze personnes ont été ensuite été interpellées et emmenées pour audition. Plus de 50 armes ont aussi été saisies, précisait la police judiciaire fédérale du Limbourg, ce mercredi lors d’une conférence de presse.