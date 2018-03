Depuis quelques années, le nombre de plaintes introduites auprès des parquets belges pour harcèlement est en baisse. En 2012, il y avait ainsi eu encore plus de 22.000 plaintes, alors que les chiffres les plus récents - se rapportant à 2016 - attestent d’un total de 17.600 plaintes. Parmi celles-ci, plus de 9.000 ont été classées sans suite en 2016. Les auteurs n’ont donc pas été poursuivis.

"Parfois de manière justifiée, mais parfois également pour des raisons incompréhensibles", s'indigne la députée Nele Lijnen (Open VLD). "Pour 60 plaintes, on a estimé qu'il n'y avait pas assez de personnel disponible. Dans 223 cas, on a indiqué qu'il y avait d'autres priorités. Ce qui est interpellant également: dans 725 cas, on n'a pas voulu intervenir, parce que l'affaire se jouait dans la sphère relationnelle."