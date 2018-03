Le nombre de jeunes victimes de la route a diminué de moitié par rapport à il y a dix ans, c’est ce que révèle le baromètre den matière de sécurité routière de l’institut Vias, appelé jusqu’il y a peu l’IBSR (Institut Belge pour la Sécurité Routière). On a enregistré l’an dernier une nouvelle baisse de 5%.

"Il y a eu une grande sensibilisation de ce groupe cible", explique Stef Willems de VIAS. "Les jeunes obtiennent leur permis de conduire de plus en plus tard et leurs habitudes de sorties ont changé. Ils boudent les méga discothèques et optent plutôt pour le centre des villes où ils se rendent plutôt en transports en commun".