Tous les partenaires collaboreront pour lancer et soutenir des initiatives d'accompagnement, de formation et d'emploi pour les réfugiés. "Parallèlement à la création de possibilités pour l'apprentissage sur le lieu du travail, le projet prévoit également le développement d'un dictionnaire visuel électronique sous la forme d'une application pour smartphone. Ce dictionnaire propose le vocabulaire spécifique du secteur en combinant image, langue écrite et prononciation, et ce au minimum en français, néerlandais, anglais, arabe, dari et pashto", explique AB Réfugiés.

L'application vise à améliorer la communication sur le lieu du travail entre l'employeur et le travailleur allophone, mais aussi entre les travailleurs eux-mêmes.

Ce projet européen - qui rassemble onze partenaires du nord de la France, de Flandre occidentale et du Hainaut - ne se consacre pas uniquement aux réfugiés, mais aussi aux accompagnateurs, instructeurs et conciliateurs qui travaillent quotidiennement avec des réfugiés.