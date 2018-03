Au lendemain des attaques qui ont fait 32 morts et des centaines de blessés, des milliers de personnes se sont spontanément rassemblées durant plusieurs jours place de la Bourse, devenant ainsi un lieu de recueillement et de mémoire.

Si deux mois plus tard, fleurs, bougies, drapeaux et messages étaient évacués, les archivistes ont oeuvré durant deux ans pour préserver au maximum les messages - également ceux inscrits à la craie - et objets déposés par les citoyens devant la Bourse et à la station Maelbeek, en numérisant l'ensemble de ces témoignages.

"Pour la mémoire et les générations futures, il était primordial de sauvegarder ces nombreux messages de paix et d'espoir et de les conserver. Pour nous rappeler aussi ces formidables élans de solidarité et ces appels au vivre-ensemble", a expliqué Karine Lalieux, échevine de la Culture.

Les quelque 5.000 témoignages seront consultables sur le site des Archives de la Ville de Bruxelles dans deux semaines. D'autres documents viendront compléter le travail d'archivage toujours en cours.