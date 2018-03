A.Fr. (avec Belga) Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité a réalisé un rapport sur la base de données belge sur les terroristes. L’information rapportée par les quotidiens De Tijd et L’Echo a été confirmée à la rédaction de la VRT. Le Comité permanent R estime notamment qu’il faut un meilleur contrôle sur les personnes qui ont accès à cette base de données. Et il constate des lacunes et manquements à cette liste de plus de 600 combattants en Syrie et Irak et d’autres terroristes (potentiels). Elle aurait notamment été élargie aux prédicateurs de haine, sans que cela ait été fait sur une base légale.