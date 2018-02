Il fait particulièrement froid depuis quelques jours. Dans la nuit du lundi à mardi, le gelé était généralisé, avec -7 degrés Celsius enregistrés à Uccle.

Mais dans la nuit de mardi à mercredi, il a fait encore plus froid. A 7 heures ce matin à Uccle on a enregistré -8,6 degrés Celsius, on est même descendu à -10,1 degrés Celsius à Zaventem et sur la côte entre -5 et -8 degrés.

Comme prévu, les valeurs les plus faibles ont été enregistrées dans le sud du pays. A Elsenborn, dans les Hautes Fagnes, le mercure a chuté à -18 degrés.

Selon le Monsieur météo de la VRT Frank Deboosere, il faut remonter au 13 mars 2013 pour retrouver un temps aussi froid.

La journée de mercredi sera à nouveau très froide et ensoleillée, selon les prévisions de l'IRM. Les nuages d'altitude se feront toutefois plus nombreux à partir de la France en cours de journée mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre -8 degrés en Hautes Fagnes et -2 ou -3 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort d'est avec des rafales jusque 50 voire 60 km/h.

Ce soir et durant la nuit, davantage de nuages dériveront depuis la France mais le temps restera sec. Les minima descendront jusque -4 degrés à la côte et -11 degrés en Hautes Fagnes. Ils oscilleront autour de -5 ou -6 degrés dans le centre.

Le vent sera modéré à assez fort d'est à nord-est avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h.