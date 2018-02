Les trains continuaient à rouler de manière irrégulière. En Flandre, un peu plus de deux trains sur trois roulaient avec une bonne connexion (70% des trains) depuis Bruxelles vers Gand ou Anvers.

Entre Anvers et Gand, 60% des trains roulaient alors que la moitié des trains circulaient entre Gand et le littoral.

La Wallonie connaissait aussi une amélioration avec sur l'ensemble du réseau, un peu moins de deux trains sur trois qui étaient opérationnels. La moitié des trains quittaient la capitale pour rejoindre Namur ou Liège. Quarante pour cent des trains circulaient entre Bruxelles et Charleroi et deux sur trois sur la dorsale wallonne, indiquait un porte-parole de la SNCB.

A la Stib, trois lignes de métro sur quatre étaient opérationnelles. Parmi-celles-ci, la 5 était limitée au tronçon Erasme et Gare de l'Ouest, a indiqué la société bruxelloise. Six lignes de tram (3, 4, 7, 82, 92 et 94) et huit de bus (15, 21, 19, 34, 66, 71, 87 et 95) étaient exploitées, les mêmes qu'en matinée.